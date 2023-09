Sgomberata ex carrozzeria

Sgomberata una ex carrozzeria in Vicolo dello Scalo ad Altopascio, nei pressi della stazione ferroviaria, occupata abusivamente da quattro uomini stranieri rispettivamente di 50, 42, 35 e 34 anni. L’operazione anti degrado è stata condotta dalla polizia municipale, guidata dal comandante Italo Pellegrini. All’interno sono stati trovati armadi, tavolini e giacigli di fortuna. Per i quattro stranieri sono ora in corso gli accertamenti rispetto alla loro posizione sul territorio nazionale e per la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di violazione e occupazione di terreni ed edifici. "L’operazione – spiega Pellegrini – ma si inserisce in un’azione coordinata e programmata antidegrado, di sicurezza e contro l’occupazione abusiva di immobili dismessi, iniziata già nei mesi scorsi con il condominio abbandonato di via Torino". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco, Sara D’Ambrosio: "C’è la volontà di investire in sicurezza, non come slogan o frase fatta, ma attraverso interventi mirati".Ma.Ste.