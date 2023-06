Sgarbi annuncia, "Lucca avrà musei autonomi" - Mostra su Canova a dicembre

L’incursione lucchese del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stata l’occasione anche per annunciare che i musei cittadini potrebbero presto avere una loro vita autonoma e non dipendere più da Pisa: sarebbe un vero e proprio colpo di scena per i due musei che continuano, nonostante la bellezza delle opere contenute, a fare fatica a decollare e a ritagliarsi lo spazio che meriterebbero. Sgarbi si era già interessato nei mesi scorsi alla vicenda promettendo che avrebbe reso i mjsei autonomi; oggi sembriano essere a un passo dalla decisione. "Lucca avrà musei autonomi – ha spiegato Sgarbi – dobbiamo potenziare e valorizzare Villa Guinigi e Palazzo Mansi. E’ singolare che una città così bella, che ha scavalcato Pisa nel flusso del turismo moderno, abbia pochi visitatori ai propri musei. Dobbiamo rilanciarli e servirà il sostegno anche delle imprese per farlo". Sgarbi ha anche annunciato che il 7 dicembre prossimo partirà la mostra su Canova e i pittori dell’800 che sarà arricchita da alcuni autori lucchesi come Consani e altri del periodo napoleonico a Lucca.