Sfonda vetrina alla “Veneta“ Arrestato giovane ladro

Sfonda la vetrina di una gelateria in Fillungo in piena notte, ma viene subito arrestato dalla Polizia su segnalazione di un cittadino.

Il movimentato episodio è accaduto ieri notte intorno alle 4. Su indicazione della Centrale operativa, la Volante della Questura è intervenuta in via Fillungo dove era stata segnalata una persona sospetta che si stava aggirando davanti alle vetrine dei negozi, nei pressi di via dell’Anfiteatro.

Giunte immediatamente sul posto, due pattuglie della Polizia di Stato, hanno notato un giovane corrispondente alla descrizione che ha subito tentato di darsi alla fuga. Immediatamente bloccato, il giovane, un ventenne di nazionalità marocchina, è stato sottoposto a una perquisizione. I poliziotti l’hanno trovato in possesso di pinze, forbici e altro materiale utile allo scasso oltre a tre involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 10 grammi e diverse monete per un ammontare complessivo di circa 70 euro. Il materiale è stato sequestrato.

A poca distanza, in corrispondenza dell’incrocio con via dell’Anfiteatro, gli operatori hanno notato la vetrina della “Gelateria Veneta“ infranta e il registratore di cassa forzato: erano state prelevate le poche monete del fondo cassa, trovate appunto indosso al 20enne. Il denaro è stato subito restituito al legittimo proprietario.

Condotto in Questura per gli accertamenti del caso, il ventenne marocchino è stato tratto in arresto per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in attesa dell’udienza per direttissima. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto in flagranza, quindi l’ha rimesso in libertà con la disposizione dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Intanto la “Gelateria Veneta“ di via Fillungo 136 ieri ha riaperto regolarmente i battenti. Ovviamente c’è amarezza per l’episodio da parte dei titolari. Come sempre in questi casi, dato che non vengono mai lasciate somme particolari all’interno del locale, il problema principale è rappresentato dai danni agli infissi e alle strutture.

P.Pac.