Sfonda la porta del centro accoglienza: arrestato un 27enne

I Carabinieri della Stazione di Lammari hanno arrestato in flagranza un 27enne nigeriano senza fissa dimora per violazione di domicilio aggravata. Alle ore 10 di giovedì, su disposizione della Centrale operativa, i carabinieri sono intervenuti a Marlia in via Carlo del Prete, al centro di accoglienza “Casa Marlia”, dove il legale rappresentante della struttura di accoglienza aveva segnalato l’ennesima intrusione “fraudolenta” dell’extracomunitario. Giunti sul posto i militari hanno accertato che la porta del centro era stata sfondata: all’interno hanno trovato il 27enne, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di hashish. Considerato che nell’ultimo mese le violazioni erano avvenute quotidianamente, per evitare la reiterazione del reato e ulteriori e più gravi conseguenze, i carabinieri hanno arrestato il giovane, che è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida.