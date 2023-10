Sfiorati dalla tempesta. La grande perturbazione risparmia la Lucchesia

L’annunciata e temuta perturbazione, che aveva fatto scattare l’avviso di criticità arancione dalla mezzanotte di domenica per temporali forti (con scuole chiuse ieri in moltissimi Comuni), alla fine ha sostanzialmente risparmiato la provincia di Lucca, passando sulla Lunigiana e più a nord dell’Appennino, scaricandosi infine sulla Pianura Padana.

Nella notte fra domenica e ieri, in particolare fra la mezzanotte e le ore 7,30 di ieri mattina, la Garfagnana ha fatto registrare picchi di pioggia con punte di oltre 80 millimetri fra Camporgiano e Vagli Sotto. Decisamente limitato, invece, il quantitativo di pioggia sulla pianura di Lucca con appena 6 millimetri registrati sulla città fino al tardo pomeriggio di ieri.

D’altra parte le previsioni meteo hanno indicato possibilità di nuovi temporali e di pioggia forte anche dalla tarda serata di ieri e ancora oggi, martedì, con tanto di avviso di criticità di colore giallo, per ulteriori cumulati medi di 40-50 millimetri sulle aree di nord-ovest con massimi puntuali fino a 80-100 millimetri, localmente superiori a ridosso dei rilievi.

Anche i temporali, localmente di forte intensità, sempre nella notte fra domenica e lunedì, hanno interessato le zone settentrionali della provincia di Lucca. Inevitabile dunque registrare un aumento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, compreso il fiume Serchio, ma soprattutto nel reticolo secondario. In ogni caso già dalla tarda mattinata di ieri e poi nel pomeriggio con l’attenuarsi della pioggia si è registrata una diminuzione dei livelli nei torrenti e nel fiume con il livello del Serchio sempre contenuto entro le soglie di riferimento. A Borgo a Mozzano, fra le ore 8 e le 10 di ieri mattina, il fiume è sceso da 0,32 a 0,14 metri sullo zero idrometrico, livello rimasto poi stabile, con alcune oscillazioni di pochi centimetri fino a ieri sera. Il fiume a Monte San Quirico invece è salito da 0,74 a 0,92 metri sullo zero idrometrico fra le ore 8 e le 10, ovvero dalla portata di 154,6 a 204,4 metri cubi al secondo, per poi scendere dalle ore 13 a 0,85 metri sullo zero idrometrico, con portata di 184,9 metri cubi al secondo, fino a scendere ancora a 0,78 sullo zero idrometrico con portata di 168,2 metri cubi in serata.

Non sono mancate frane superficiali e colate di detriti e di fango, come è avvenuto a Montefegatesi o allagamenti dei locali interrati o al piano terra, oltre a danni in alcuni edifici, come segnalato in Brancoleria, nel Compitese e in varie località della Garfagnana.