Sfida equo-solidale nelle scuole in ricordo del maestro Fabio Lucchesi

C’è tempo fino al 22 marzo per iscriversi alla settima edizione del concorso “L’essenziale è invisibile agli occhi” - promosso dall’Associazione Equinozio, con il Patrocinio del Comune di Lucca, del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca - in ricordo di Fabio Lucchesi, maestro elementare, da sempre impegnato nel promuovere la solidarietà tra le persone e il rispetto dell’ambiente, sia come cittadino che come insegnante. Fabio Lucchesi è prematuramente scomparso otto anni e mezzo fa e l’Associazione di commercio equo e solidale Equinozio – di cui Fabio è stato uno dei soci fondatori – ha deciso di ricordarlo con un concorso in sua memoria, rivolto alle scuole primarie. L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni sui problemi sociali e ambientali del nostro tempo e sul ruolo fondamentale della collaborazione e della solidarietà.

Oltre a Fabio, il Concorso ricorda anche Antonio Tregnaghi, per tutti “Gnago”, socio storico dell’Associazione Nuova Solidarietà, disegnatore, grafico, autore di libri illustrati per bambini, collaboratore di svariati enti ed associazioni, amico di Fabio e autore delle grafiche di questo Concorso sin dalla sua prima edizione. Sono previsti dei premi in denaro per i primi tre classificati, e per il premio speciale “Gnago”. I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di beni e servizi per attività scolastiche legate a progetti educativi e didattici per migliorare l’offerta formativa. Per l’anno scolastico 2023/2024 il pensiero ispiratore degli elaborati sarà la frase di Don Lorenzo Milani “Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali da disuguali”. Ai partecipanti sarà richiesto di elaborare prodotti che approfondiscano questa frase di Don Milani, anche con riferimento al commercio equo e solidale. Iscrizione a [email protected].