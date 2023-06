Sfalci e potature Iniziati gli interventi

Il comune di Barga ha deciso di far partire in anticipo la manutenzione e la pulizia di cigli e poggi e delle potature. Ci investirà, in questo primo intervento, settantamila euro. Parola di sindaca Caterina Campani che ieri ha annunciato che in questi giorni sono già iniziati gli interventi. "Quest’anno abbiamo deciso di anticipare gli sfalci del verde rispetto alla programmazione solita, visto che il meteo di questo ultimo mese ha favorito la crescita incontrollata dell’erba, che in alcuni casi rende più difficoltosa anche la visibilità stradale - spiega la sindaca Campani -. Sarà un primo giro che andrà a interessare strade urbane, extraurbane e di montagna, soprattutto quelle di ridotta larghezza, dove la vegetazione nel periodo estivo restringe le carreggiate e rende pericolosa la circolazione veicolare".