“Sfalci dell’erba in periferia Ne risultano soltanto due“

Dopo aver incassato la risposta del sindaco Pardini che ha pubblicamente precisato come gli sfalci dell’erba in periferia sono e restano tre (come in epoca Tambellini) e non sono passati a due come affermato in una nota dal Pd, ecco la controreplica del consigliere di opposizione Vincenzo Alfarano (ripresa anche dal capogruppo Pd Francesco Raspini) che ribadisce come l’erba alta sia un problema che in queste settimane oggettivamente sta palesemente lasciando a desiderare in molte frazioni. "Come consiglieri del Pd – scrive Alfarano – siamo intervenuti per chiedere un aumento del numero dei tagli dell’erba riportandolo da due a tre. Succede, infatti, che alcuni cittadini ci riferiscono di aver parlato con l’Ufficio Manutenzione del Comune, sentendosi rispondere che prima di qualche tempo l’erba non sarebbe stata tagliata perché in quel punto erano previsti due tagli e non i tre consueti. Naturalmente, poiché sono solito verificare ciò che mi viene riferito, io stesso ho fatto una telefonata all’ufficio, senza qualificarmi, per sentirmi dare la stessa risposta: due tagli. Caro signor sindaco, le consiglio, invece di esternare sui social, di aver lei meno fretta. La invitiamo ad approfondire come mai i dipendenti parlano di due tagli, mentre lei insiste dicendo che sono tre. Se, dall’inizio, sono stati previsti tre sfalci, non sarà necessario alcun aggiornamento ed alcuna variazione di atti in merito. Altrimenti, se come penso, il tempo galantuomo darà ragione a noi".