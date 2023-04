Seung era in libertà vigilata Ma nessuno è riuscito a fermarlo

di Teresa Scarcella

Quando all’alba di domenica scorsa gli agenti della polizia hanno fatto irruzione in casa sua, a Torre del Lago, per fermarlo con l’accusa di aver aggredito a morte la dottoressa Barbara Capovani fuori dal reparto di psichiatria del Santa Chiara di Pisa, su Gianluca Paul Seung aleggiava la misura della libertà vigilata. Così era stato deciso dal giudice di Lucca a maggio 2022, nell’ambito del processo che lo vedeva imputato per aver aggredito a febbraio dello stesso anno il coordinatore della sicurezza del tribunale. Il 35enne per questo episodio è stato assolto, come già spiegato su queste pagine, perché la perizia psichiatrica aveva evidenziato un’incapacità di intendere e di volere e quindi un’impunibilità. Ma allo stesso tempo aveva riconosciuto una pericolosità sociale. Motivo per il quale il giudice aveva dato una misura di sicurezza.

Misure che più in generale possono essere detentive, laddove ci siano le strutture adatte e ci sia posto, o non detentive come in questo caso. Per Seung il giudice, acclarata l’inefficacia degli arresti domiciliari alla luce probabilmente della sua tendenza a evaderli, aveva deciso per la libertà vigilata di un anno (sarebbe scaduta a breve) e l’affidamento a una struttura sanitaria a cura del Centro di sanità mentale di competenza, quindi Viareggio. Affidamento e cure che però in questo anno non sono state applicate perché a mancare, stando a quanto appreso dall’Asl, sarebbe stata la collaborazione del 35enne. Ma non solo.

L’esecuzione della misura prevede la volontà del soggetto. Che in questo caso non ci sarebbe stata, appunto. Ma a complicare ulteriormente sarebbe stata anche l’assenza di un amministratore di sostegno, laddove quelli nominati avrebbero finito poi per rinunciare al caso. Dinamica a quanto pare ripetuta nel tempo: l’ultimo in ordine cronologico era stato nominato poche settimane fa, dopo la richiesta di Tso della questura, ma anche in questo caso la nomina è stata rifiutata.

Ad ogni modo, per tornare alla misura di sicurezza, la ricostruzione dell’Asl è la seguente: il 14 maggio 2022, quindi dieci giorni dopo la pronuncia del tribunale di Lucca, la psichiatria di Viareggio chiede la nomina di un amministratore di sostegno e nel frattempo individua una comunità del territorio cui poter affidare Seung. Convoca per giugno un incontro tra il paziente e la struttura, ma a questo incontro il 35enne non si presenta. A quel punto viene sollecitata nuovamente la nomina di un amministratore di sostegno. Figura che, come detto sopra, non è facile da trovare per Seung. I suoi precedenti e la sua storia finiscono per essere un deterrente. Il 28 settembre l’Asl esegue una visita domiciliare nei confronti del 35enne. Gli operatori bussano alla sua porta per accertarsi delle sue condizioni, ma a quanto pare la loro presenza non viene accolta con il sorriso. Seung non vuole saperne nulla delle cure e la misura di sicurezza finisce per essere solo un palliativo.

Sarebbe scaduta a maggio di quest’anno, quindi fra pochi giorni. A metà mese, infatti, era prevista l’udienza di fronte al magistrato di sorveglianza di Pisa, per accertare il persistere della pericolosità sociale o meno e quindi l’applicazione dell’eventuale misura di sicurezza. Ma nel frattempo è accaduto ciò che non doveva accadere. La dottoressa Barbara Capovani è stata uccisa e Seung, per gli inquirenti, è il principale indiziato.