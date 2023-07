Settore tessile più sostenibile Nuove regole per lo smaltimento "Passo importante per il futuro"

Il tessile non è innocuo in termini ambientali. Il suo ciclo di vita è tra i più impattanti, prima c’è solo il cibo, l’alloggio e la mobilità. È su questi dati che a novembre scorso a Bruxelles, durante la plenaria del Comitato europeo delle regioni di cui è membro Luca Menesini, era stato adottato all’unanimità un parere sulla "Strategia dell’Ue per prodotti tessili sostenibili e circolari’ elaborato proprio dal presidente della Provincia, nonchè sindaco di Capannori. Comune, ricordiamolo, all’avanguardia nel riciclo del tessile, primo in Italia ad aver avviato la raccolta porta a porta. In quell’occasione, il Comitato europeo delle regioni aveva presentato una serie di raccomandazioni per accelerare la transizione sostenibile del settore tessile, dell’abbigliamento, del cuoio e delle calzature. Tra le richieste: norme comuni di sostenibilità, comprese garanzie sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla riciclabilità, ma anche sui materiali di provenienza sostenibile ed etica, vietando l’immissione sul mercato di prodotti frutto di lavoro forzato e minorile. Ieri, mentre era in corso un’altra plenaria a Bruxelles alla quale ha partecipato anche Menesini (foto), sono arrivate le risposte positive dell’Ue, con l’approvazione delle nuove norme per il riciclo del tessile.

Alla luce dell’imminente scadenza (dal 1° gennaio 2025 la raccolta differenziata per i tessuti diventerà obbligatoria) le nuove norme riguarderanno il sistema con cui i produttori finanziano investimenti, in capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio. I tessili usati dovranno essere selezionati in primo luogo per il riutilizzo e, ove ciò non fosse possibile, al riciclaggio.

"L’approvazione delle norme è uno step importante - ha commentato Menesini - perchè parlano di responsabilità estesa del produttore, questo porterà un grande incentivo alla raccolta che, oggi, è ferma al 22%. C’è ancora tanto da fare e questo non può prescindere anche da un cambio culturale rispetto al riuso, in primis, e al riciclo".

Teresa Scarcella