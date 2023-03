Settimana sull’edilizia sostenibile Si accendono i riflettori sul settore

Bonus. Crediti incagliati. E da ultimo, la contestata decisione della UE sull’efficientamento energetico: il settore dell’edilizia è sempre più al centro delle attenzioni e la nuova edizione della Settimana sull’edilizia sostenibile (17-24 marzo) promossa da Cna Costruzioni e da Cna Istallazioni Impianti nazionale, Toscana e Lucca cade davvero a puntino per fare il punto su un comparto, bene ricordarlo, che è da millenni il termometro dello stato di salute dell’economia.

In un contesto di grande attesa da parte degli operatori del settore per le decisioni in merito ai bonus edilizi da parte del Governo, la Settimana sull’edilizia sostenibile analizzerà i cambiamenti del settore. Convegni, seminari, incontri, presentati ieri mattina in Camera di Commercio, si terranno nei locali di Lucense, al Polo Tecnologico a Lucca, dove si alterneranno esperti del settore, consulenti fiscali, sindacali e amministratori. L’intera iniziativa è pensata anche per valorizzare la piattaforma regionale Abitare Mediterraneo, nata per studiare le modalità costruttive migliori per i Paesi che si affacciano sul nostro mare.

"La Cna organizza da diversi anni questo evento - ha detto Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca - per mettere al centro del dibattito locale il tema delle costruzioni, su cui insistono decine e decine di imprese artigiane. Un tema virato sugli aspetti di sostenibilità su cui abbiamo chiamato a confrontarsi artigiani, aziende, professionisti e consulenti. Per noi è un’occasione fondamentale per supportare uno dei settori trainanti dell’economia locale".

"La settimana dell’edilizia sostenibile - aggiunge Stephano Tesi, direttore Cna Lucca - è pensata come un format diretto e conviviale, ideale per coinvolgere tutta la filiera delle costruzioni e delle istallazioni, partendo dai professionisti e dalle imprese per arrivare ai cittadini. Quando abbiamo iniziato a pensare a questi temi, sei anni fa, la parola sostenibilità non era ancora fondamentale come lo è adesso nel settore edile. Nella nostra provincia abbiamo visto negli ultimi due anni una crescita rilevante di aziende e dipendenti in questo ambito". Il settore, in provincia di Lucca, ha registrato, dal 2019 al 2022, un incremento di aziende (151) e di addetti (1.790) con il totale ora a 6.538 imprese e 14.824 dipendenti, a conferma dell’importanza vitale del comparto per la nostra economia.

"La nostra associazione cerca sempre di interpretare i mutamenti in atto nel settore edile - ha confermato Marco Magnani, vicepresidente Cna Lucca - spingendo verso la competenza e cercando di trovare le risorse economiche necessarie". "Il settore dell’impiantistica, all’interno del comparto edilizio - ha concluso Francesco Belluomini, portavoce della Cna costruzioni e impiantistica - è quello che è riuscito a superare meglio la grave crisi degli ultimi anni e che ha compreso prima degli altri come le innovazioni tecnologiche potessero diventare un volano per la trasformazione del settore stesso".

Fabrizio Vincenti