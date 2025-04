Settimana della disabilità. Tante conferenze ed eventi

Una settimana dedicata alla disabilità con incontri, eventi, approfondimenti pensati per favorire una maggiore inclusione, ad Altopascio dal 15 al 19 aprile. La settimana è organizzata dall’amministrazione D’Ambrosio, con la collaborazione della Conferenza zonale della Piana di Lucca, l’Asl Toscana nord-ovest, la Fondazione per la Coesione sociale, l’Istituto comprensivo di Altopascio, il progetto JJ-Jolette&Jubilee 2025 e l’associazione Luccasenzabarriere Odv.

Si inizia martedì 15 e mercoledì 16 aprile, nella palestra di via Marconi, con due giornate di sport inclusivo. Gli studenti avranno l’opportunità di provare l’esperienza di praticare sport in modo diverso, come calciare un pallone con le stampelle o correre bendati, sotto la guida di David Bonaventuri e Paolo Capasso, atleti entrambi della Nazionale di Calcio Amputati, e Stefano Gori, atleta di atletica leggera per non vedenti.

Sempre martedì 15 aprile, alle 18 nella Sala Mediateca, si terrà la conferenza "Oltre - Insieme per una comunità senza confini. Il Dopo di Noi tra situazione attuale e prospettive future".

Doppio appuntamento mercoledì 16 aprile: alle 12, in piazza Vittorio Emanuele, verrà presentato il progetto di mappatura e inclusione di Luccasenzabarriere ODV, seguito dalla proiezione del film "Wonder".

