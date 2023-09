Settimana del “latte“. Incontri per capire come conciliare il lavoro

La prima settimana di ottobre si svolgerà in tutta Italia la Settimana mondiale dell’allattamento 2023 per sensibilizzare tutti sull’importanza dell’allattamento. L’Azienda USL Toscana nord ovest partecipa all’evento con un calendario ricco di incontri ed iniziative. Il tema di quest’anno è “Allattamento e lavoro – Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. In provincia di Lucca gli eventi organizzati sono due. Il primo si terrà mercoledì 4 ottobre, alle 14, all’auditorium del distretto socio sanitario di Capannori, con un incontro aperto per mamme, future mamme, bambini e famiglie per parlare di allattamento e lavoro, donazione e conservazione del latte, sostegno all’allattamento per le madri lavoratrici, donazione del sangue cordonale e della placenta. L’altro sarà giovedì 5 alle 15, al consultorio della Casa della Salute “Tabarracci” di Viareggio.