Settimana del Commercio Tutti gli eventi per il gran finale "Edizione che ricorderemo a lungo"

Gran finale oggi, a Castelnuovo, per la conclusione dell’ edizione numero XL della Settimana del Commercio,, promossa dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con la collaborazione e patrocinio di enti, associazioni e aziende private. Oggi, la giornata si aprirà già nel pomeriggio con i festeggiamenti per i 130 anni della Croce Verde provinciale, con l’arrivo a Castelnuovo dell’affermato format di Pompieropoli, con attività e percorsi a tema presentato dai Vigili del Fuoco per la sicurezza domestica di tutti, a cominciare dai bambini. Ci saranno poi in via Vittorio Emanuele anche punti informativi sulla sicurezza stradale, disostruzione pediatrica, Dae, stick diabetico e altre utili informazioni di pronto soccorso per la salute. Sempre a cura della Croce Verde, dalle 16 alle 20, ci saranno magicolieri con trucco e palloncini. Alle 21,30 in piazza delle Erbe "Castelnuovo fashion night", con sfilata di moda. La chiusura ufficiale della manifestazione si terrà lungo le strade e le piazze di Castelnuovo con la musica eseguita dalla Filarmonica "Verdi" diretta dal maestro Stefano Pennacchi. Infine le mostre fotografiche in sala Suffredini per i 40 anni della Settimana curata da Tommaso Teora, e davanti Loggiato Porta, "Castelnuovo, le moto e la bella époque", a cura del Moto Club, l’apertura straordinaria della Rocca Ariostesca e dalla mezzanotte il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. "Il giudizio – commenta il presidente dell’Associazione "Compriamo a Castelnuovo" Andrea Baiocchi- è positivo. Il programma si è svolto come previsto, senza inconvenienti, e con una forte presenza di persone, italiane e straniere, che hanno affollato tutte le sere il centro di Castelnuovo.

Sicuramente rimarrà a lungo negli occhi di tutti noi la serata dei fuochi d’artificio nella vigilia di Ferragosto per ricordare i 70 anni di attività dell’importante azienda cartaria Lucart, presente anche a Castelnuovo con il suo stabilimento e il 40° compleanno della nostra Settimana del Commercio. E’ stato un evento emozionante che ha attirato migliaia di persone nel centro di Castelnuovo. Uno spettacolo pirotecnico inedito e innovativo che ha coinvolto l’emotività e la soddisfazione di tutti e chissà che non possa diventare anche un appuntamento annuale".

Dino Magistrelli