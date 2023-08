Settimana del Commercio, gli eventi Ce n’è davvero per tutti i gusti

E’ partita alla grande la Settimana del Commercio numero 40, organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio con il prezioso sostegno di Lucart, Idrotherm, Intersonda, Fondazioni Crl e Bml e Camera di Commercio. Dopo le serate con lo spettacolo itinerante di Zazza the Magician, il torneo di Beer Pong al Bar Aurora e giochi da tavolo con Garfaludica alla ex pista di pattinaggio, la musica dei Peppers Beat in piazzetta Grindhouse, l’Ambrosia Gin Mixology, The Abelian, il disegno su un foglio lungo 100 metri, la notte del raduno “La Garfagnana dal tramonto all’alba“ a cura del Vespa Club Garfagnana, oggi è in programma la giornata della creatività, idea nata dal giovane staff che segue l’evento, rappresenta una novità assoluta sul territorio, che prevede, tra tante, alle 18, sotto il Loggiato Porta, la presentazione del libro “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera“ di Andrea Cosimini, che verrà intervistato dalla scrittrice Talatou Clèmentine Pacmogda, mentre il fumettista e illustratore Paolo Andolfi, il pittore e fumettista Riccardo Innocenti e il vignettista Gabriele Muratori si cimenteranno nella realizzazione di opere estemporanee ispirate al libro.

Saranno esposte anche alcune tele di Cosimini dedicate al jazz. Nel programma della XL Settimana del Commercio restano poi gli appuntamenti fissi, come la mostra fotografica in sala Suffredini, per i 40 anni della manifestazione, a cura di Tommaso Teora, e quella davanti al Loggiato Porta, “Castelnuovo, le moto e la bella époque“, a cura del Moto Club. Inoltre gonfiabili e animazione per bambini in via Farini, rally experience con i simulatori in piazza Olinto Dini, l’apertura straordinaria della Rocca Ariostesca e dalla mezzanotte il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Dalle ore 21 in poi, i tre disegnatori professionisti, più il vignettista Luca Asara, si intratterranno nel capoluogo per una performance dal vivo, ribattezzata “Rues Des Arts“, per far respirare ai passanti l’aria di Montmartre di Parigi. Chiunque potrà chiedere agli artisti di realizzare un disegno autografo.

Spazio anche per i bambini che potranno disegnare con la natura con colori naturali ricavati da frutta e verdura. Creatività anche sul palco di piazza delle Erbe con lo spettacolo curato da Silvia Deiana e la sua Dance Academy: “On Broadway“. Domani, spazio allo spettacolo pirotecnico che celebrerà i 40 anni della Settimana e i 70 anni del main sponsor Lucart: i fuochi, in programma dalle 23 e visibili da piazzetta Duomo, saranno assolutamente rispettosi dell’ambiente e accompagnati da una colonna sonora.

Dino Magistrelli