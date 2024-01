Settimana decisiva per il film di Greenaway

Ma Peter Greenaway e il film su Lucca? Se ne sono momentaneamente perse le tracce dopo i primi ciak a dicembre, quando il regista e la troupe – compresa la controfigura di Dustin Hoffman – furono più volte avvistati in città. Le riprese dovevano proseguire dopo le festività natalizie. Un’attesa che per ora è rimasta tale.

Ciò che si sa è che ci sarebbero problemi di budget da dipanare e proprio per questo negli ultimi giorni ci sono stati vari incontri tra le due produzioni, quella italiana e quella internazionale per cercare di trovare la quadra. I vari ‘stop and go‘ legati al progetto annunciato anni fa ma diventato più concreto solo negli ultimi mesi, sarebbero all’origine di spese impreviste da mettere a bilancio.

Il Comune ha fatto tutto ciò che doveva e poteva approvando anche una convenzione con le produzioni Facing East e The Family e ora è in attesa di notizie. La prossima sarà la settimana decisiva per lo “sblocco” e per la definizione dei dettagli.

L’assessore Remo Santini e lo staff degli uffici, che stanno seguendo passo passo da più di un anno la questione, hanno messo a punto tutti i passaggi di propria pertinenza per creare tutti i migliori presupposti per la realizzazione di un film che porterebbe Lucca sulla ribalta mondiale, e sono pronti a partire in attesa dell’ok definitivo, fiduciosi nel riavvio delle riprese dopo la pausa natalizia.

