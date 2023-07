Settemila euro in beneficenza grazie al concerto di Elio La Fondazione Crl di Lucca ha raccolto €10.000 in occasione del concerto-spettacolo "Elio canta Jannacci" per celebrare i 10 anni dalla riapertura del Complesso di San Francesco. Tutta la somma è stata donata all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per la ricerca su sindromi genetiche con disabilità intellettiva.