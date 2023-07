"Sete e spossatezza? I rimedi E contro le zanzare un bel decotto"

di Ciro Vestita *

Per la salute il caldo eccessivo è molto più pericoloso del freddo. Questo per un semplice motivo: al di là della sudorazione che ci fa perdere liquidi e minerali c’è anche l’eccessiva traspirazione soprattutto a riposo che ci fa perdere liquidi in modo quasi impercettibile portandoci ad una pericolosa disidratazione, situazione molto noiosa soprattutto per gli anziani che non hanno il senso della sete e quindi non bevono acqua a sufficienza.

Se il consiglio di bere molto è ovvio, bisogna anche sapere che questo, con una calura eccessiva, non è sufficiente; sudorazione e traspirazione infatti creano una grave perdita di minerali (in primis sodio e potassio) che vanno assolutamente ripristinati. E qui abbiamo un’arma fondamentale: l’anguria. Due fette di cocomero (quasi un chilo) ci portano quasi un litro di acqua e nel contempo un’immensa quantità di preziosi minerali.

Rimane ovviamente il problema della spossatezza. E qui citiamo un grande studio dell’Università di Exeter secondo il quale mangiando barbe rosse a pranzo abbiamo immediatmente una frustata di energia. Utile inoltre seguire un’alimentazione sobria per non appesantirci; con questo caldo infatti ci si muove pochissimo e quindi non si consumano calorie. Se mangiamo troppo e male ci appesantiamo ci sentiremo ancora più a disagio con il nostro corpo. Prediligere quindi insalate di riso e frutta fresca, in primis pomodori e banane alimenti estremamente ricchi in potassio. E per dissetarci? Non certo bibite ghiacciate, ma seguendo la saggezza dei cinesi beviamo the caldo. Sembra un’eresia, ma la sete va via davvero.

Ma tutto questo vale di giorno. E alla notte? Io non amo i condizionatori; aria troppo secca può creare problemi alle vie respiratorie soprattutto nell’anziano. Molto più utile a mio avviso tenere la notte le finestre spalancate con un piccolo ventilatore che fa girare aria; un po’ di sollievo è assicurato.

Rimane il problema delle zanzare. Purtroppo siamo stati capaci di annientare rondini e balestrucci che da soli divoravano quintali di questi malefici insetti. Un rimedio naturale è quello di tamponare la cute con un decotto di eucalipto e lavanda; preparare questa decozione con poche foglie di eucalipto e rametti di lavanda; una volta raffreddata mettere in frigo e, alla sera, prima di andare a letto tamponare le zone più esposte all’attacco delle zanzare, quindi viso e braccia. Rimedio antico, ma molto efficace e soprattutto senza nessun effetto collaterale.

* Dietologo e fitoterapeuta