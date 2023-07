“Servono stalli gialli, il Comune non ci sente ma le multe arrivano“

“Siamo in Via Urbiciani, 200 metri dalle Mura, nel tratto che va da Via Consani a Via Nottolini. Da Luglio 2022 mi sono trasferito qui – dice Carlo Battistini – e da quella data chiedo al Comune di sistemare quel tratto di strada con stalli gialli per i residenti. Parcheggio selvaggio ad esclusivo uso di tutti meno che per i residenti, essendo vicini alla stazione ferroviaria parcheggiano tutti quelli che prendono il treno e quelli che vanno in centro. Impossibile uscire dagli androni con le biciclette perché le auto parcheggiate ostruiscono il passaggio. Ciliegina sulla torta, le multe dei vigili urbani“.