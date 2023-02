Servizio civile universale Ultimi giorni per inviare la domanda di iscrizione

Ultimi posti disponibili per il Servizio Civile Universale. E’ ancora possibile mandare la domanda di iscrizione entro le ore 14 di domani 10 febbraio attraverso il seguente link: https:domandaonline.serviziocivile.it. Il Bando si rivolge ai giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, che potranno intraprendere l’esperienza del Servizio Civile presso una delle tante sedi messe a disposizione dal Centro Nazionale per il Volontariato sul territorio toscano (ancora tanti posti disponibili in tutta la regione), per la durata di un anno.