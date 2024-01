Servizio civile universale. Alla Misericordia Lucca sono 27 i posti disponibili

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 27 posti per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani da 18 a 29 anni (non compiuti). 8 posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione. I progetti finanziati riguardano il supporto alle attività socio-sanitarie rivolte alla popolazione svolte dalla Misericordia e richiedono un impegno settimanale di 25 ore per 12 mesi. Ai giovani selezionati sarà erogato un rimborso spese mensile di 507,30 euro. La domanda deve essere fatta tramite internet al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/ I codici da ricercare relativi alle sedi della Misericordia sono 173974, 173977 e 202713. Nei prossimi giorni si terrà un evento informativo online (Webinar) per presentare le oportunità offerte dal Servizio Civile Universale e le informazioni necessarie per fare la domanda. Per iscriversi visitare il sito www.misericordialucca.org.