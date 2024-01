Servizio civile, opportunità sul territorio

Servizio civile, fuori il bando giovani: tre posti alla cooperativa Solidarietà e Sviluppo. La Cooperativa Sociale di Fornoli si è accreditata lo scorso anno come sede per i progetti di Confcooperative Toscana relativi al Servizio Civile Universale. Il Bando per la selezione dei giovani volontari prevede tre posti a Bagni di Lucca, Sassari e Grosseto. Il relativo bando è stato pubblicato il 22 dicembre da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale rivolto ai ragazzi e alle ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che vogliono sperimentare la cooperazione ed avvicinarsi al mondo del lavoro. Il progetto denominato "Abilità Condivise 2023", rientra nell’ambito della tutela e del diritto alla salute per favorire accesso ai servizi e garantire autonomia e benessere (programma "Quasi Amici 2023"). Ha come obiettivo la salute e il benessere per tutti tramite attività di assistenza a persone adulte - o in terza età - in condizioni di disagio e disabili. La durata del progetto è di 12 mesi per 25 ore settimanali. Il compenso previsto è pari a 507,30 euro al mese.

I giovani interessati dovranno presentare la domanda attraverso la piattaforma Domanda On Line . Il termine per presentare domanda è giovedì 15 febbraio entro e non oltre le ore 14.

M.N.