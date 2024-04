"Servizio civile necessario". Ma è crisi delle domande

Dopo gli ennesimi tagli del Governo al servizio civile, sale la preoccupazione nelle associazioni già duramente messe in ginocchio da un significativo calo delle candidature. Una crisi, presente da prima della pandemia, con cui ha dovuto fare i conti anche Lucca, da sempre premiata come capitale toscana del volontariato.

Ma se da una parte il servizio civile è ritenuto una grande opportunità per i giovani ed un valido supporto ai servizi rivolti alla popolazione, c’è anche chi fa un “mea culpa”. "Negli ultimi anni - spiega Elisa Ricci, delegata al servizio civile della Croce Verde di Lucca - nella nostra associazione si è registrata una forte diminuzione delle domande, sicuramente dovuta anche alle lunghe tempistiche per l’avvio dei progetti. Nelle ultime selezioni - aggiunge - aldilà di tutte le campagne di comunicazione, abbiamo notato che l’informazione più efficace è stata il passa parola, che non è bastato". Della stessa opinione anche alla Misericordia di Lucca: "Sicuramente abbiamo anche noi delle responsabilità - commenta il Proposto, Luca Papeschi - . Molti giovani sono disinformati, senza dubbio a causa di una pubblicità non efficace e di poco impatto".

Tra le cause del calo delle domande, secondo i volontari, anche l’introduzione del reddito di cittadinanza. In controtendenza la Croce Rossa che, all’ultima selezione, ha dovuto addirittura lasciar fuori dei candidati. "Il servizio civile è sicuramente una grande opportunità, ma dovrebbe essere meglio remunerata - commenta il presidente Fabio Bocca - . Il rimborso che viene dato ai giovani, a mio parere, è una gran presa in giro". Nonostante le tante pecche, però, il servizio civile resta per i giovani una delle esperienze più belle della vita: "Mi ha messa alla prova e insegnato tanto", ha detto Samanta, ex civilista della Misericordia di Santa Gemma. "Una scelta bella, ma soprattutto utile - ha aggiunto Gabriele, studente di medicina ed ex civilista della Cri - . Sono riuscito a conciliare lavoro e studio grazie agli orari molto flessibili. È una prima, seppur piccola, indipendenza economica per i ragazzi, il Governo dovrebbe pensare anche a questo".

"Limitare questa opportunità è sbagliato - dicono le associazioni - . Il servizio civile è necessario anche per contrastare quell’atteggiamento sempre più individualistico imperante nei giovani, accentuato soprattutto a seguito della pandemia, che ha avuto drammatiche conseguenze. Non possiamo permetterci il rischio di perdere questa grande risorsa, che rimane uno strumento straordinario per consentire ai giovani di compiere un’esperienza positiva e utile. Posti in meno significano tanti disservizi in più".

Giulia Prete