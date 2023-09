Servizio civile digitale “L’Informagiovani“ organizza un incontro

Martedì 19 settembre alle ore 17 all’Agorà in via delle Trombe, “L’Informagiovani“ organizza un incontro gratuito sul bando del servizio civile digitale, attualmente aperto. Il bando prevede l’attivazione di progetti sul territorio di Lucca realizzati dalla ASL Toscana Nord-Ovest, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Misericordia di Borgo a Mozzano e Versilia, ANCI Toscana, AVIS Regionale e INAC. Verranno illustrate le attività che i futuri volontari andranno a svolgere a seguito della selezione. L’incontro è gratuito ma occorre iscriversi via mail all’indirizzo: inf[email protected], oppure telefonando allo 0583442319.