Servizi qualificati da erogare alle imprese per il mercato estero

Centomila euro per la fornitura di servizi qualificati, finalizzati a dare attuazione a progetti di internazionalizzazione sono stati stanziati dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. Le risorse sono destinate alle imprese di Lucca, Massa-Carrara e Pisa che intendono affrontare nuovi mercati e/o rafforzare la loro presenza sui mercati esteri già esplorati. A partire dall’11 marzo l’imprenditore interessato che ha i requisiti richiesti dal bando, può far domanda per avvalersi di servizi qualificati e, ottenuta risposta positiva, l’ufficio Internazionalizzazione dell’ente camerale valuta con l’impresa il servizio più adeguato alle esigenze per le quali l’impresa richiede l’aiuto. Il limite massimo è di seimila euro.

A conclusione della fase sarà scelto il fornitore, tra quelli indicati nel Bando - Promos Italia (società del sistema camerale nazionale, cui la Camera Toscana Nord Ovest è socia) o una delle Camere di Commercio Italiane all’estero, che erogherà il servizio con oneri a carico dell’Ente. L’impresa deve essere iscritta o può iscriversi alla Piattaforma del progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia” (www.sostegnoexport.it) e deve essere in possesso di un piano di export, redatto tramite gli uffici camerali oppure autonomamente. È ammissibile una sola domanda di contributo, per la medesima impresa, nel 2024, da presentare entro il 10 luglio.