"Serviva un contraddittorio"

“Vogliamo sapere perché non era stato informato l’Ufficio scolastico provinciale, perché il Provveditore era stato tenuto all’oscuro visto che si tratta di una ricorrenza che dovrebbe unire e riconciliare gli italiani e che è stata, invece, usata come arma politica di parte. Quale senso critico possono aver sviluppato gli studenti di fronte alla lezione di uno storico relativista come Eric Gobetti, contestato in tutto il Paese, che ridimensiona sistematicamente la strage delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata? Perché a nessuno è venuto in mente un contraddittorio mettendo accanto a Gobetti un altro storico capace di confutare ad armi pari la sua interpretazione dei fatti e delle fonti?”. Lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che presenterà un’interrogazione in Regione, il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli e l’assessore all’Istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata.