Serve un piano-Serchio La ricetta di Sereni Come il nostro fiume può salvare l’ambiente

Dall’ambiente alla riqualificazione della città. E’ questa la sintesi delle proposte che avanza il professor Umberto Sereni, un passato di docente universitario a Udine in storia contemporanea ma anche di navigato amministratore, avendo fatto il sindaco di Barga per alcuni mandati. Le idee, a Sereni, non mancano. E da attento osservatore le propone a quanti, è il caso di dirlo, hanno orecchie per ascoltare.

"Il tema dell’ambiente è uno dei grandi temi da non sottovalutare – afferma – abbiamo visto i giovani, nei giorni scorsi, manifestare giustamente per il clima; la siccità che ormai attanaglia il pianeta, non può che preoccupare e la lucchesia non è indenne da tutto questo; la mia proposta è di affrontare l’argomento partendo da un “Piano Serchio”, attraverso la ricognizione dello stato delle acque e un progetto, grazie alle tecnologie disponibili, di nuovi invasi".

L’acqua, dunque, come risorsa da non sprecare. Prosegue Sereni: "Dobbiamo riuscire a non disperdere l’acqua piovana, dal momento che il nostro territorio abbonda di precipitazioni, così come deve essere ripensato il sistema delle dighe presenti sul territorio; in realtà, una delle cose più importanti da realizzare, sarebbe un nuovo, immenso deposito di acqua sul Serchio, una sorta di “Bilancino 2”; questo – prosegue Sereni – consentirebbe di mettere al sicuro la nostra agricoltura, già in sofferenza, e anche l’industria cartaria".

La proposta del professore, è quella di creare un laboratorio Serchio, "sapendo che abbiamo a disposizione l’Autorità di bacino del Serchio e mettendo in connessione gli altri enti quali la Provincia e la Regione; insomma, occorre saper sfruttare la risorsa idrica a partire proprio dal fatto di non sprecarla e, di consguenza, fornendo al territorio una vera e propria banca dell’acqua". Il secondo tema che lancia Umberto Sereni, è quello della riqualificazione di ampie zone urbane e che lui stesso denomina “Lucca verde”.

"Pur apprezzando l’amministrazione comunale di Lucca che ha saputo dare spinta e vitalità grazie ad alcune iniziative, adesso bisogna che il Comune dia un colpo d’ala; partiamo dal carcere San Giorgio,la cui permanenza in centro è una vera e propria vergogna: deve essere ripensato e delocalizzato, recuperando così quell’area all’interno delle Mura; inoltre occorre mettere mano ad altre aree, come ad esempio quella dell’ex cartiera Pasquini, ma non soltanto, restituendo alla città importanti quantità di zone verdi".

Sereni parla di un’importanza strategica rispetto a questi e ad altri interventi: "Siamo fermi alla riqualificazione di aree verdi grazie alla principessa Elisa – sottolinea l’ex docente – che fece piantare alberi e fiori, dunque caratterizzando il centro cittadino per la bellezza, grazie a idee lungimiranti". Sereni non nasconde che, sapendo investire su questi progetti per la città, "certamente non verrebbe meno l’apporto della Fondazione Crl grazie alla quale – conclude Sereni – come dimostra il recente acquisto dell’ex cinema Nazionale, proprio nella logica del recupero di aree interne alla Città".

Maurizio Guccione