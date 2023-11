Serchio spinning campioni di Toscana

Applausi a scena aperta per i componenti dell’Asd Serchio Spinning che hanno centrato un nuovo obiettivo prestigioso, conquistando il podio del Campionato Regionale Toscano di Spinning in lago. Sulle sponde del lago Da Borraccino di Monte San Savino di Arezzo, infatti, la scorsa domenica si è tenuta la terza e ultima prova del Campionato Regionale, con 4 Società si sono contese il titolo di Campione Regionale 2023 e più di 30 concorrenti che hanno lottato per il titolo individuale. La classifica finale ha decretato, per la prima volta in questo campionato, come società Campione Regionale Toscana la ASD Serchio Spinning, Seconda la ASD Arezzo Pesca, mentre terza si è classificata la ADPS Palleronese di Massa. Il titolo individuale di Campione Regionale Toscano 2023 va a Simone Marchetti, presidente della Serchio Spinning, secondo Sergio Mori e terzo Mirko Poli, tutti della società di pesca sportiva della Valle. "Per la nostra società, attiva da soli 5 anni, è un vanto aver vinto nel 2023 i campionati regionali di pesca a spinning sia in torrente sia in lago e di averlo fatto divertendosi - commenta il presidente Simone Marchetti nel ringraziare il comitato regionale FIPSAS per l’organizzazione delle prove -. Il mio plauso va alle società che hanno organizzato l’evento e al mio gruppo per aver dimostrato che con impegno e pazienza i risultati si ottengono, naturalmente oltre alla mia soddisfazione personale per la vittoria della classifica individuale che aggiunge carica al nostro già grande entusiasmo e passione. Per tutti noi Serchio Spinning . Conclude Simone Marchetti - si tratta di una stagione da incorniciare, anche per i due argenti conquistati dal giovane Nicola Giani nei campionati italiani Under 18".

Fio. Co.