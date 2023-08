Serchio delle Muse "Un grande lavoro"

Piena soddisfazione da parte del presidente dell’Associazione musicale "Il Serchio delle Muse", Fosco Bertoli , per la piena riuscita della stagione lirica nella valle del Serchio, che è arrivata agli ultimi appuntamenti in programma a cominciare da quello di domenica 20 agosto, alle 17, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Puglianella, in Comune di Camporgiano, con il concerto del Trio Mila, composto da Diana Calosi all’arpa, Federica Baronti al flauto e dal soprano Delia Palmieri .

"Siamo veramente contenti – commenta il presidente Bertoli – per tutti gli eventi svolti, per il valore degli artisti e i consensi e gli apprezzamenti degli spettatori al termine di ogni concerto. In tutta la Valle si sta diffondendo una buona preparazione musicale e lirica e pertanto il giudizio degli spettatori è sempre più apprezzabile e veritiero. Quest’anno abbiamo ampliato la zona degli eventi, creando un gemellaggio tra Toscana ed Emilia Romagna con il concerto lirico al Lago Santo in Comune di Pievepelago. Come al solito, sono stati un successo la serata omaggio a Pascoli a Castelvecchio e il concerto al rifugio "Rossi" sotto la Pania della Croce in Comune di Molazzana. Tra le novità anche il concerto finale degli allievi dell’Accademia del baritono Bruno Caproni tenutosi in piazza Luigi Roni a Migliano di Fosciandora. E’ doveroso sempre ricordare che questa rassegna lirica nella Valle del Serchio la si deve all’iniziativa fortemente voluta con grande impegno e lungimiranza dal maestro Luigi Roni, purtroppo prematuramente scomparso, ma che ricordiamo sempre all’inizio di ogni concerto con simpatia, riconoscenza e affetto". Dopo Puglianella, sabato 26 agosto, alle 17, concerto lirico nel salone dei congressi della Bvlg di Gramolazzo.

Dino Magistrelli