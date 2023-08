Serchio delle Muse, cala il sipario Edizione molto partecipata e grandi ospiti internazionali

Non ci poteva essere modo migliore in Garfagnana di concludere il tradizionale mese delle ferie di agosto se non all’insegna della lirica, come è stato nel salone polifunzionale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana a Gramolazzo, nel comune di Minucciano, dove è andato in scena l’ultimo concerto estivo in programma per il festival lirico della Valle del Serchio, promosso dall’Associazione musicale "Il Serchio delle Muse", presieduta da Fosco Bertoli.

Una rassegna che ha incontrato unanimi consensi e grande partecipazione. Protagonisti a Gramolazzo il tenore Alessandro Fantoni, il soprano Maria Francesca Rossi, il baritono Bruno Caproni, Roberto Barrali al pianoforte e conduttore del concerto e infine il basso Giovanni Baraldi, di appena 17 anni. Dal "Nabucco" di Verdi al "Guglielmo Tell" di Rossini, un viaggio tra le grandi arie del passato che ha toccato anche altri classici come "Ernani", il "Rigoletto", stupendo sia nella versione di Bruno Caproni, sia nel duetto con il giovane Baraldi e il "Faust" di Gounoud.

In rappresentanza dell’Associazione musicale "Il Serchio delle Muse" c’era l’avvocato Michele Salotti, bravo musicista e curatore della parte artistica del festival, il quale ha introdotto il concerto soffermandosi nel dettaglio tecnico del programma. Intervenuti, per il Comune di Minucciano, il consigliere Francesco Pierotti, mentre per la Banca Bvlg il vice-presidente Pietro Salatti, con in sala anche Sergio Canozzi, responsabile Area Territoriale Garfagnana della Bvlg. I concerti del festival "Il Serchio delle Muse" riprenderanno in autunno con le ultime due date, il 7 ottobre, con il concerto lirico nella Sala del Casinò a Ponte a Serraglio (Bagni di Lucca) e il 14 dicembre, con il gran finale al Teatro Alfieri di Castelnuovo, dove andrà in scena "L’Elisir d’Amore" di Gaetano Donizetti, con il Coro dell’Opera di Parma e l’Orchestra filarmonica delle Terre verdiane diretta da Stefano Giaroli, con la regia di Alessandro Brachetti.

Il festival "Il Serchio delle Muse" è sostenuto dalle Fondazioni Crl e Bml e dalla Bvlg, da aziende, da media partners e dalle Istituzioni con 14 Comuni della Valle coinvolti, le due Unioni Comuni della Garfagnana e della Mediavalle, il Comune di Pievepelago, le Regioni Toscana e Emilia-Romagna, le Province di Lucca e di Modena.

Dino Magistrelli