Seravezza, crolla il muro di una casa per una colata di cemento: famiglia evacuata

I vigili del fuoco intervenuti dopo il crollo

Lucca, 6 marzo 2023 – Paura a Seravezza, ma fortunatamente nessuna persona coinvolta nell’incidente. Durante i lavori di ristrutturazione di un immobile a Querceta è crollato il muro di una casa adiacente a quella dove era aperto il cantiere.

Sul posto sono intervenuti nella mattinata i vigili del fuoco, polizia municipale, i tecnici comunali e quelli dell'ispettorato del lavoro. L'abitazione estranea ai lavori è stata resa inagibile per il crollo, dovuto ad una colata di cemento. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto dal crollo. Sono in corso gli accertamenti tecnici. La famiglia occupante è stata evacuata e trasferita in una struttura messa a disposizione dal Comune.