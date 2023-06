Serata Omaggio a Pascoli a Barga, Giuseppe Zeno e Bianca Panconi Narratori e Ladiesoprano in Concerto

Il 10 agosto è la notte delle stelle cadenti; è la notte cantata da Giovanni Pascoli (che a Castelvecchio Pascoli passò gli ultimi anni della sua vita, i più produttivi) nell’intensa poesia "X Agosto". Da oltre trenta anni in questa data la Fondazione Giovanni Pascoli, la Misericordia di Castelvecchio ed il Comune di Barga organizzano la Serata Omaggio a Pascoli, di anno in anno arricchita dalla partecipazione di grandi interpreti e ottimi musicisti per fondere musica e poesia in un evento indimenticabile. L’evento tornerà quest’anno, dopo tre anni in "trasferta" sul piazzale del Fosso a Barga, nella sua location storica, il magnifico giardino di Casa Pascoli a Castelvecchio. Come sempre sarà un appuntamento irrinunciabile: il colle di Caprona dove Pascoli visse, si trasformerà per una notte in un palcoscenico illuminato dalle stelle e inondato dalle note e dalle voci degli interpreti A condurre il pubblico nell’incanto della serata omaggio a Giovanni Pascoli, narrando i brani più significativi della produzione pascoliana saranno quest’anno due noti attori della televisione e del cinema italiano: Giuseppe Zeno e Bianca Panconi.

La parte musicale vedrà il debutto a Barga della quotata formazione delle Ladiesoprano per il canto ed il ritorno delle musiciste dell’ Ensemble Le Muse; tutti diretti dal Maestro Andrea Albertini e ed il repertorio proporrà una selezione come al solito coinvolgente di brani della musica classica e contemporanea L’edizione 2023 sarà dedicata alla memoria, ad un anno dalla scomparsa avvenuta il 13 agosto 2022, a Piero Angela.