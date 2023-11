Serata di poesia con Antonino Causi e l’ambasciatrice di pace

Grande evento culturale e di poesia, domenica 26 novembre dalle ore 17, nella splendida location dell’Atelier Ricci in via Burlamacchi per l’occasione della presentazione del libro: “Sincronia tra cuore e mente” (editore: Il Convivio) del dott. Antonino Causi ed organizzato dalla poetessa e ambasciatrice di pace nel mondo Maria Renata Paolinelli di Ponte a

Moriano. L’incontro vedrà la partecipazione, oltre che della stessa curatrice della serata Renata Paolinelli e l’autore palermitano Antonino Causi, anche come relatrice la dottoressa Marisa Pensato che dialogherà con il poeta, mentre le voci narranti di Luca Giambastiani e Anita Arrighi daranno lettura di alcune poesie tratte dalla silloge poetica che verrà presentata. Infine a ricordo della presentazione, le riprese televisive e fotografiche, saranno curate da Vittorio Bianchi. E’ prevista la presenza, per i saluti di benvenuto delle autorità cittadine, del sindaco Mario Pardini.