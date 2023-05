Serata di latin jazz con Benvenuti, Cattani, Capecchi e Vannucci

Un omaggio a Richard Galliano e tanta buona musica latin jazz. Stasera per la rassegna TD in Jazz, alle 21,30 al TD Lemon 900 (via Nazario Sauro, 513) suonano Roberto Beneventi alla fisarmonica, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Il Latin jazz, termine dato abitualmente al genere musicale che unisce i ritmi dell’America latina alle melodie e alle armonie jazz del Sud America, dei Caraibi, degli USA e dell’Europa, è il contributo che i musicisti latinoamericani hanno dato alla musica jazz. Un contributo fondamentale e riconoscibile da ogni latitudine. Il gruppo propone musiche dei più importanti compositori americani della storia di questo genere, con un omaggio al fisarmonicista francese Richard Galliano. TD Lemo 900 offre musica e intrattenimento. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni al ristorante: cell. 338 8913852 - [email protected]; FB e Instagram: @tdlemon.900.