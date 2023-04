Serata conclusiva con i giovani “critici“

A conclusione della stagione di prosa del Teatro Accademico e della prima edizione del progetto "A Scuola di Teatro", giovedì sera, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione "Il circo e la luna", si è tenuto un "Simposio dinamico", che ha coinvolto i giovani studenti, ai quali era stato consegnato il "Passaporto Teatrale" per la partecipazione attiva agli spettacoli presenti nel cartellone 20222023. Il Simposio ha presentato i risultati del Laboratorio Teatrale indirizzato alle classi I, II, III della Scuola Secondaria di primo grado, che aveva lo scopo di educare gli studenti alla visione e alla fruizione dello spettacolo dal vivo. Gli alunni, dopo una formazione in classe, hanno assistito agli spettacoli e lavorato nel backstage insieme agli artisti, conoscendo più da vicino il mondo dello spettacolo e i temi di volta in volta trattati dalle rappresentazioni. Attori e tecnici delle varie compagnie sono stati intervistati dalle alunne: Mia Citti, Fatima Zoulaki, Maria Benedetti, Nicole Bertoncini, Cristina Pardini, Vanessa Marchi, Lucia Lucchesi, Irene Del Debbio, nel corso della serata sono stati proiettati in teatro i video prodotti.

Una serata interessante, dove le giovani "giornaliste" hanno messo in risalto bravura e spontaneità, al di là dei primi momenti di ansia, dimostrando di saperci fare nelle loro videointerviste con domande pertinenti e, al limite, provocatorie ai protagonisti degli spettacoli. Hanno condotto la serata Michela Innocenti e il consigliere delegato Agnese Benedetti. Iniziativa da applausi.

Marco Nicoli