“Senza un piano assunzioni si va al collasso“

Sull’appello di Nursind Lucca interviene oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi. “In occasione dell’anniversario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne, il 12 maggio, si celebra la Giornata Internazionale dell’infermiere. Gli infermieri – sottolinea Fantozzi – svolgono un ruolo fondamentale, hanno una formazione professionale rilevante, sono il primo interfaccia tra il medico e il paziente, offrono un servizio di assistenza medica, logistica e di conforto insostituibili. Spesso raccolgono sfoghi e verità dei pazienti, talvolta li accompagnano alla fase finale della vita, sempre presenti nei reparti ospedalieri, negli ambulatori, nelle case dei pazienti, nelle ambulanze, nelle carceri“.

“Vanno ringraziati ma soprattutto – evidenzia – rispettati e tutelati, serve perciò un piano assunzioni serio nell’Asl Toscana Nord Ovest per sopperire a gravi carenze di organico. Soltanto lo scorso 6 aprile, i sindacati hanno effettuato un sit-in davanti a San Luca e Campo di Marte di Lucca per ricordare che senza assunzioni è a rischio l’assistenza. In provincia di Lucca (Lucca, Garfagnana e Versilia) sono 1986 gli infermieri, 112 ostetriche, 695 operatori socio sanitari. Nonostante questi numeri, resta una carenza importante di circa 40 infermieri tra Lucca e la Valle del Serchio. Con questa grave carenza è impossibile garantire il servizio senza andare a danneggiare i dipendenti al lavoro tagliando riposi, ferie e costringendoli a doppi turni. Si registra l’ingresso di 30 infermieri interinali nell’Asl Nord Ovest come soluzione tampone per la stagione estiva. Criticità che ricadono su pazienti e cittadini costretti a ore di attesa in Pronto soccorso“.