“Senza glutine... senza pensieri“ Corso di cucina

Ad Altopascio arriva il primo corso di cucina per imparare a preparare piatti classici e veloci adatti alle persone celiache. “Senza glutine… senza pensieri“ è al via sabato 24 giugno ed è organizzato da Avis insieme a Nt Food e con il supporto e il patrocinio del Comune di Altopascio. "Si spiegheranno - sottolineano gli organizzatori - i trucchi del mestiere per imparare a cucinare senza glutine, ma con tanto gusto: la celiachia non è un ostacolo impossibile da superare, richiede solo qualche accorgimento, un pizzico di attenzione e un po’ di fantasia".

Il corso si terrà nella sala polivalente di via Marconi, sabato 24 e il 1 luglio, dalle 9.30 alle 11. Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e il ricettario, così da poter replicare anche a casa quanto imparato a lezione. Il costo è di 10 euro a lezione (è possibile partecipare anche a una sola lezione) e il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Avis Altopascio. Per info e prenotazioni, cell. 347.9415647.