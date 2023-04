"Senza eredi, ho dovuto chiudere bottega" La sorte di Centoni, fabbro da una vita

È uno di quegli artigiani a cui il proprio lavoro piaceva. Dopo quasi 80 anni di attività, quella di fabbro ereditata dal padre, ha deciso di abbassare la saracinesca della sua bottega di via Guidiccioni a San Concordio. "La voglia di continuare a fare il fabbro non mi mancava - afferma Piero Centoni - anche se ho lavorato davvero per una vita; avevo la pensione e, proprio perché questa era alta, non potevo più permettermi di lavorare e vedere tassare enormemente il lavoro: così ho deciso di chiudere, ma l’ho fatto a malincuore". Centoni è nato come fabbro; ha appreso l’arte dal padre, ma l’attività non è stata ereditata da altri.

"Un vero peccato - prosegue - perché quello che ho imparato l’avrei trasmesso volentieri ad altre persone; però assumere un operaio, alla luce delle tasse da sborsare, non me lo potevo permettere; così ho deciso – è proprio il caso di dirlo – di chiudere bottega anche se, ancora oggi, mi chiamano tante persone che hanno bisogno di un lavoro fatto a regola d’arte: troppo tardi, purtroppo; non lascio perché sono stanco, ma soltanto per le difficoltà e le traversie burocratiche che non consentono di diffondere, ancora oggi, mestieri unici, belli e utili come quello che ho fatto per tutta una vita".

Mau. Guc.