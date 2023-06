Sentenza del Tribunale di Milano, Docente Lucchese Ottiene Bonus e Card Docenti

C’è il miglior lieto fine per un’insegnante di una scuola lucchese. Ad annunciarlo è la Flc Cgil Lucca che esprime grande soddisfazione per la sentenza emessa in data 27 giugno 2023 dal Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso patrocinato dagli avvocati Francesco Americo e Gianluca Esposito. “Il caso riguarda una docente, attualmente in servizi a Milano, ma dal 2017 al 2022 ha prestato servizio nella nostra provincia – spiega Antonio Mercuri, segretario generale Flc Cgil di Lucca – che si era vista ingiustamente negare il bonus docenti per gli anni in cui aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato. Il Giudice del lavoro dopo aver richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia ha accolto le tesi dei legali riconoscendo anche il diritto all’accredito della card docenti per l’anno scolastico in corso 2223“. “Inoltre – spiega Mercuri – il giudice del lavoro ha evidenziato che “Non può̀ trovare accoglimento l’eccezione fondata sull’art. 3, comma 2, del Dpcm 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità̀di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell’anno di competenza, poiché́(come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti”.