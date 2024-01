Sensorial e-motion, la personale dell’artista lucchese Silvia Tuccimei

Resterà aperta fino al 14 gennaio la personale dell’artista lucchese Silvia Tuccimei, dal titolo “Sensorial e-motion“. Una mostra dedicata al complesso e delicato rapporto che ognuno di noi ha con la realtà e come essa viene percepita dai nostri sensi, fino al 14 gennaio 2024 alla Galleria Olio su Tavola. In qualità di persone uniche, le emozioni degli artisti e degli spettatori si possono alterare, distorcere, vedere oltre le apparenze, esplorare l’ignoto, interpretare il reale e l’irreale o semplicemente non vedere veramente. Per qualsiasi processo spirituale l’anima deve spingersi oltre il visibile e il tangibile. L’artista presenta una serie di sculture interattive dove lo specchio inganna lo sguardo, un dispositivo presente /assente, come può esserlo la vita ogni istante in bilico sull’abisso tra l’essere e la sua rappresentazione. Ma ci sarà anche una serie di ritratti dove l’artista lascia l’interpretazione sensoriale fare il lavoro più importante. E poi i paesaggi dove Tuccimei riprende e stravolge il concetto che le polaroids hanno introdotto all’epoca della loro apparizione.

Regalandoci l’istantaneità del momento, le Polaroids aprivano alla gratificazione immediata che un ́ immagine può provocare, anche a ciò che non si può modificare. La mostra è visitabile dal martedì al sabato con orario 17.30 / 23. Silvia Tuccimei, artista lucchese che vive tra Lucca e Parigi, ha scelto di inscrivere la sua opera d’arte in un contesto storico architettonico che ci restituisce un’immagine dell’ordine cosmico. La sua ricerca atipica e il senso dell’innovazione la portano anche a ricreare un’architettura e una configurazione dello spazio diverse che modificano i nostri segni prospettici ordinari. La sua esperienza scenica la porta al concepimento “su scala gigante” e alla creazione di spazi onirici che riattivano da subito le memorie sepolte nel nostro profondo, alcune addirittura sconosciute o dimenticate da tempo.