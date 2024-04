“Sensibilizziamo i ragazzi, facciamoli parlare“

La presentazione del progetto promosso dalla Prefettura è avvenuto negli ampi ed accoglienti laboratori di sala dell’istituto alberghiero di Barga i cui studenti hanno svolto il ruolo di preparati e inappuntabili padroni di casa. Tra i vari interventi quello dei sindaci di Barga, Caterina Campani e di Lucca, Mario Pardini. "E’ un progetto pilota innovativo quello che parte da queste scuole - ha detto il sindaco di Lucca Mario Pardini –. Viene fornito ai giovani un contenitore che va riempito di contenuti. E’ una iniziativa importante che può permettere di avere la voce dei ragazzi, il loro punto di vista ed il loro impegno per interrompere questa violenza".

"E’ importante che il progetto venga presentato proprio a Barga dopo quello che è accaduto in questo luogo che già aveva una ferita aperta con la morte di Vanessa Simonini e che si è trovato nuovamente sconvolto dalla tragedia di Maria! – ha detto il sindaco di Barga Caterina Campani – Barga dunque un punto di partenza significativo per un progetto in cui riponiamo molta fiducia proprio per la possibilità di espressione e di linguaggio diretto che offre ai nostri giovani".

Tra i vari interventi anche quello della dottoressa Piera Banti, presidente della commissione provinciale Pari Opportunità, dei presidenti delle Fondazione CRL e BML che hanno sostenuto il progetto, rispettivamente Marcello Bertocchini e Andrea Palestini, di Cristina Gialdini per Lucca Cinema, di Ilaria Baroni, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, dei dirigenti dell’ISI Pertini e della scuola media Carducci di Lucca.

A fare gli onori di casa invece la dirigente dell’ISI di Barga Iolanda Bocci: "Stiamo partecipando a questo progetto con convinzione perché risponde ad attività che noi facciamo da anni, volte alla sensibilizzazione del rispetto della diversità e per la lotta contro la violenza di genere. Questo progetto ci trova protagonisti, ma anche e soprattutto molto coinvolti anche perché la nostra scuola ha avuto purtroppo una vittima della violenza di genere, Vanessa Simonini che noi ricordiamo tutti i giorni e che vogliamo ora ricordare anche attraverso un linguaggio diverso e sicuramente di impatto come quello del cinema".