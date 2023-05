Sempre più imprese straniere ”Integrazione e sviluppo”

Saldo positivo nel 2022 per le imprese straniere che sono cresciute in ogni provincia afferente alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest di cui fanno parte Lucca, Massa Carrara e Pisa; con un’elevata presenza proprio nella Piana di Lucca. Si parla di una percentuale univoca per le tre province superiore al 4% con un’incidenza delle imprese straniere che varia tra l’11% e il 13% rispetto all’anno precedente.

Lo fa sapere la Camera di Commercio in una nota dove si analizzano le percentuali. La crescita è trainata dal settore delle costruzioni e dal commercio con la peculiarità, in termini di forma giuridica, delle ditte individuali.

"La crescente presenza di imprese straniere rappresenta un’opportunità di integrazione e sviluppo per il nostro territorio – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – i dati evidenziano che si tratta per lo più di imprese che operano soprattutto nei settori dell’edilizia che ha maggiormente beneficiato di ampi stimoli fiscali, del commercio e dei servizi; comparti per i quali – prosegue Tamburini – l’avvio di una nuova attività per soggetti, come gli stranieri, è più accessibile, in quanto è necessario un investimento iniziale più contenuto rispetto ad esempio al manifatturiero".

Il presidente della Camera di Commercio afferma inoltre che "la crescente presenza di imprese straniere, anche in considerazione di una fase demografica declinante per il nostro paese, rappresenta un valore aggiunto per la nostra economia".

Passiamo adesso ai numeri forniti dall’ente camerale per la provincia di Lucca. Alla fine del 2022 le imprese erano quasi 5mila cioè l’11,5% del totale provinciale, così da confermare l’imprenditoria straniera quale componente rilevante e dinamica del tessuto imprenditoriale lucchese. Bene il 2022 rispetto all’anno precedente con il +4,3% che equivale a più 201 unità con 4922 le imprese totali. Dal 2011 al 2002, si parla di "accelerazione dello 0,6% rispetto al 2021", quindi in un decennio. Si legge nella nota della Camera di Commercio: "Il progressivo aumento della popolazione straniera residente, alimenta tale dinamica risultando un fattore di crescita per l’economia nazionale e locale; si tratta però spesso di imprese poco strutturate, espressione delle capacità del singolo e delle opportunità offerte dal mercato". A livello territoriale "si evidenza come la più elevata presenza di imprese a guida straniera sia nella Piana di Lucca, dove risultano registrate 2.369 unità per il 13,2% del totale dell’area, un valore superiore alla media provinciale (11,5%)". In Versilia le unità sono 1.995 unità e l’incidenza si ferma invece al 10,1%, mentre in Media Valle del Serchio le imprese straniere sono 368, per un’incidenza sul totale che sfiora il 14,1%, e in Garfagnana 190, l’8% del totale dell’area. Interessante anche il dato sulla natura giuridica delle imprese straniere in lucchesia. Nel 77% si tratta di imprese individuali, cresciute del +2,5% nell’ultimo anno, nel 16% società di capitali (+12,6%, per l’attrattività della normativa sulle Srls), nel 5% di società di persone (+5,9%), mentre il restante 2% è costituito in altre forme giuridiche.

Maurizio Guccione