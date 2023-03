Sempre più casi di malattie rare "Ma ancora carenze nelle cure"

"Sembrano poche malattie, ma sono tante; pochi casi e invece sono davvero molti": le malattie rare e le persone che ne sono colpite – come ha ricordato il presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca Umberto Quiriconi nel corso della tavola rotonda tenutasi a Palazzo Orsetti, moderata dal consigliere comunale con delega alla Sanità Alessandro Di Vito – sono purtroppo un fenomeno sempre più diffuso e ricco di ricadute sociali. I numeri sono notevoli. Una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10mila ma la quantità delle malattie rare classificate raggiunge oggi l’impressionante cifra di circa 10mila patologie che fanno comprendere come questo fronte rappresenti una grande complessità che in Italia coinvolge circa 2 milioni di persone di cui una larga percentuale di bambini.

In Toscana (dati Azienda USL Toscana nord ovest) si contano 63.858 casi di cui 3.914 nella nostra provincia (1023 sotto i 14 anni): 1.791 nella Piana, 1.538 in Versilia e 585 in Garfagnana. In Italia è dal 2001 che sono stati istituiti una Rete nazionale dedicata a prevenzione sorveglianza diagnosi e terapia, il Registro nazionale e l’Elenco ufficiale aggiornato periodicamente, ma siamo ancora lontani da aver riservato un’adeguata protezione a queste tematiche. In Toscana la legge sul case-manager, destinato a fungere da riferimento per gli assistiti e le famiglie, risale al 2019: per ora, anche a Lucca, non ve n’è traccia. Come non vi è traccia del PASS, ovvero del Programma Assistenziale per Soggetti con bisogni Speciali che è presente in 12 ospedali regionali ma non a Lucca.

La stessa legge nazionale 1752021, che affronta la cura delle malattie rare e il sostegno alla ricerca e alla produzione dei farmaci e che prevede la gratuità assistenziale, ha avuto applicazione solo un primo passaggio, ma mancano i decreti attuativi. Un quadro, insomma, dove c’è molto da lavorare. La scelta del Comune, che per la prima volta ha ospitato nella sua sala di rappresentanza un incontro sul tema , è parsa particolarmente felice: da un po’ tutti gli intervenuti è arrivata la richiesta di un coordinamento che nel corso degli anni è andato perduto.

Come emerso dalla testimonianza di alcuni cittadini e famiglie intervenuti alla tavola rotonda, è necessario superare ancora molte difficoltà e offrire un supporto diretto e personalizzato con un approccio che - oltre all’autorità sanitaria - coinvolga i servizi sociali, gli altri enti territoriali e le associazioni per un supporto di ascolto, orientamento e per dare risposte a esigenze differenti. La direttrice della Zona distretto Eluisa Lo Presti ha annunciato che sarà costituito un tavolo di coordinamento zonale sulla progettualità relativa alla tematica del Dopo di noi e le altre problematiche che si trovano ad affrontare le persone con una disabilità, anche istituendo a breve per la Piana un punto di riferimento unico per la risoluzione dei problemi quotidiani delle famiglie di persone con malattie rare, oltre allo sviluppo del programma PASS, mentre il Comune ha, con un bando finanziato con 15mila euro pubblicato nel gennaio scorso, messo in atto una prima azione dedicata.

