“Selvaggia“, tutto pronto per il taglio del nastro

Tutto pronto per la VII edizione di "Selvaggia", festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme, che si terrà nel centro di Castelnuovo, sabato e domenica. Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, l’assessore Alessandro Pedreschi, il vicepresidente della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana Pietro Salatti, la scrittrice ed esperta di alimentazione Annarita Rossi e l’ideatore e organizzatore della manifestazione Fabrizio Diolaiuti hanno presentato il festival.

Sabato si parte al mattino a caccia di erbi con esperti di etnobotanica. Oltre 60 gli espositori distribuiti lungo le vie e le piazze. Tre piramidi con erbe catalogate in latino e con i nomi dialettali. Poi la Cittadella della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana, i produttori della Filiera Corta, il Mercato delle erbe. Infine la novità di questa VII edizione, il Bosco in Miniatura. Sotto il Loggiato Porta, talk, cooking show e musica in tema con la manifestazione. La colonna sonora è affidata a Clara Ceccarelli, cantautrice, e al gruppo femminile WisteriaWhispers. Uno spazio bambini con giochi antichi di legno sarà allestito nella piazza del Duomo.

Professori universitari come Annarita Bilia dialogheranno con il pubblico e si confronteranno con gli esperti locali di etnobotanica come Ivo Poli. L’inviato di "Geo" (Raitre), Dario Boldrini, illustrerà il bosco in miniatura di "Selvaggia". E poi stand gastronomici in piazza Umberto; i ristoranti propongono menù a base di erbe spontanee. Sabato la cucina di "Selvaggia" con i ragazzi e i professori dell’Alberghiero di Barga. Domenica presentazione del libro GarfaGnam della foodblogger Annarita Rossi.

Dino Magistrelli