’Selvaggia’, che successo La pioggia non ferma pubblico ed espositori La felicità è di tutti

E’ stato un successo di presenze e di espositori, oltre una sessantina, la settima edizione di Selvaggia. Unico neo la pioggia dell’ultima giornata. "Selvaggia ha commentato il sindaco e presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi – è una manifestazione che rispecchia l’essenza e la cultura del nostro territorio, con la riscoperta e valorizzazione della tradizione e insieme l’innovazione come si può constatare presso il Vivaio "La Piana " con la Banca germoplasma di Camporgiano e il collegamento con le università toscane con il loro apporto scientifico. Tra le tante iniziative anche quella particolare della Scuderia Conte Carli presieduta da Maurizio Donati che ha donato due targhe di riconoscenza per la loro attività a Ivo Poli "benemerito per la professionalità, conoscenza e sensibilità ambientale profusa nella comunicazione, tutela e salvaguardia dell’ecosistema boschivo del territorio, indirizzato per uno sviluppo produttivo eco sostenibile" e ad Antonella Poli e Chiara Turriani responsabili dell’Ufficio Informazione accoglienza turistica (Iat) di Castelnuovo "benemerite per lo straordinario impegno profuso nella promozione e accoglienza turistica del territorio in un contesto d’informazione nazionale e internazionale".

Tra le novità di quest’anno la realizzazione del bosco in miniatura sotto il Loggiato Porta, l’enogastronomia degli alunni delle quarte e quinte dell’alberghiero di Barga, la presentazione dei libri "GarfaGnam" di Annarita Rossi con i prodotti garfagnini in 65 ricette, con la preparazione dal vivo di alcuni piatti tipici con gli interventi di Luca Landi, Stefano De Ranieri, Francesco Pinagli, Patrizia Pieroni e Roberto Giannarelli.

Dino Magistrelli