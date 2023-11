Selmi protagonista oggi pomeriggio al negozio Sky di Pisa

Appuntamento oggi pomeriggio dalle 18:30 nel negozio Sky di Pisa in Corso Italia, 30 con Selmi, il cantante lucchese che si è distinto a X Factor 2023, anche se eliminato nelle ultime fasi. Selmi sarà protagonista di uno speciale meet & greet aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan e parlerà della sua esperienza nello show Sky Original prodotto da Fremantle - tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand).

Lucchese, classe 2001, Selmi è stato protagonista di una serie di performance intense ed emozionanti, tra selezioni e Live Show, dove ha mostrato tutte le sue qualità espressive.

Nel corso del “meet & greet“ di oggi pomeriggio nel negozio di Sky di Corso Italia 30, l’artista avrà modo anche di raccontare i propri progetti futuri e saranno a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente nello store.