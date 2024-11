Selmi ieri sera sul palco di Sanremo Giovani con “Forse per sempre“

Sei nuovi artisti pronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, 3 posti per la semifinale di Sanremo Giovani del 10 dicembre in onda in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2. E tra loro, ieri sera, c’era anche il “nostro“ Selmi che ha cantato “Forse per sempre“. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.