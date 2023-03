Selezioni Human Company Oltre 800 posizioni aperte

Human Company, azienda storica nata a Firenze e attiva da oltre quarant’anni nel turismo all’aria aperta, si prepara alla stagione 2023 aprendo le selezioni di personale: sono oltre 800, infatti, le posizioni aperte nelle diverse strutture del gruppo e circa 20 per il quartier generale di Firenze. Human Company ha attivato ricerche per i villaggi e i camping in town situati in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, per l’hotel storico Villa La Palagina nel cuore della Toscana e per il Plus Hostel di Firenze. Tra le figure richieste: addetti front office e back office, personale per gli info point, chef de cuisine, capi pizzaioli, camerieri, baristi, addetti al market, manutentori, amministrativi. Per consultare tutte le posizioni aperte: https:lavoraconnoi.humancompany.com.