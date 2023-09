Sei nuovi agenti in servizio La Polizia Municipale rafforza presidio e controlli

Sono entrati in servizio, a tempo pieno e indeterminato, i sei nuovi agenti di Polizia municipale. Le nuove assunzioni, tre uomini e tre donne, effettuate attingendo alla graduatoria del concorso dello scorso ottobre, vanno a rafforzare il presidio sul territorio, come annunciato dall’amministrazione. Inoltre, grazie alle nuove assunzioni viene raggiunto il livello di organico più alto almeno dal 2002.

Sono stati il sindaco Mario Pardini, con gli assessori Giovanni Minniti e Moreno Bruni e il comandante del corpo, Maurizio Prina, a dare ieri mattina il benvenuto ai neoassunti.

“Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto – hanno detto Mario Pardini e Bruni – Con queste nuove entrate in servizio, delle quali quattro costituiscono sostituzioni di agenti che a vario titolo hanno lasciato il Comando in passato, e due sono invece nuove integrazioni del personale in servizio, andiamo a rendere più incisivo e capillare il contatto diretto con tutto il territorio e con i cittadini. Ai nuovi agenti, che hanno preso servizio in queste ore, auguriamo un proficuo lavoro a servizio della comunità e a presidio della civile convivenza e della legalità”.

Negli auguri di buon lavoro al nuovo gruppo di agenti si è unito il vicesindaco e assessore alla sicurezza Giovanni Minniti, che ha sottolineato la bontà del percorso avviato.

“Queste assunzioni – ha detto – rappresentano una prima, importante risposta, alla necessità che abbiamo di rendere più diffuso e diretto il contatto dell’amministrazione comunale con i cittadini. Per questo motivo i sei nuovi agenti saranno impiegati nel nucleo della viabilità e del pronto intervento, quindi proprio sul territorio, in modo da rafforzare l’interfaccia del Comune con la nostra comunità”.