Segnaletica stradale. Iniziati i lavori nelle strade

Il passaggio continuo dei veicoli, l’usura del tempo e delle intemperie la rendono spesso sbiadita. Per questo hanno preso il via in questi giorni i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, quella a terra, come le classiche strisce pedonali, ad esempio. Gli interventi interessano alcune viabilità comunali delle zone centro, nord e sud e prevedono la ‘ripresa’ di attraversamenti pedonali, della segnaletica di margine e degli ‘Stop’, laddove risultano usurati e quindi non adeguatamente visibili. Si tratta di una seconda ‘tranche’ di lavori che segue quella già realizzata nei mesi di settembre e ottobre per un investimento complessivo di 150mila euro.

Le strade interessate dal rifacimento della segnaletica: Via del Popolo, via della Piscina (Capannori); incrocio all’Osteria (Lammari), incrocio via Pesciatina-Via Berti (Lunata), incrocio via dell’Isola-via della Madonnina; parcheggio di San Gennaro; via del Marginone, incrocio via Pian di Casciana – Via del Giardinetto; via della Rimembranza, via Paolinelli, via S.Donnino (Marlia); via del Casalino, via della Chiesa (Tassignano); via Romana vecchia (dalla chiesa a via Domenico Chelini); parcheggio dell’autostrada; via di Tiglio; via della Cateratta (Zone).

"Assicurare una costante e adeguata manutenzione della segnaletica stradale è per noi di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo (in foto) -. Per questo motivo dopo aver compiuto un’attenta ricognizione sulla rete stradale e in base anche a ad alcune segnalazioni giunte dai cittadini, abbiamo messo a punto un programma di priorità in modo da riverniciare le segnaletiche orizzontali come strisce pedonali, segnaletiche di margine e ‘Stop’ più sbiadite e quindi diventate non sufficientemente visibili".

Massimo Stefanini